1 जनवरी से लागू हो रहे कई बदलाव, फुटवियर और कपड़ा खरीदना महंगा, खाने के बिल पर भी असर

लखनऊ. नए साल की पार्टी की तैयारियों में डूबे उत्तर प्रदेश वासियों को अगले साल की पहली तारीख से अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। एक जनवरी से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में कई बदलाव होने वाले हैं। नए साल की पहली तारीख से रेस्टोरेंट सर्विसेज से दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स भुगतान करने का दायित्व शामिल है। फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड स्ट्रक्चर में करेक्शन एक जनवरी से लागू होगा। फुटवियर पर जीएसटी की बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा स्विगी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को एक जनवरी से उनके द्वारा दी जाने वाले रेस्तरां सेवाओं पर जीएसटी लगेगा।

Changes in GST from 1st January 2022