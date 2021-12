धन रेखा पाॅलिसी की शुरुआत, इसमें महिलाओं के लिए स्पेशल प्रीमियम स्टेटस शामिल

भारतीय जीवन बीमा निगम ने धन रेखा पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी में कई सुविधाएं दी जा रही हैं। यह एक नॉन-लिक्विड पॉलिसी है जिसका शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से मतलब नहीं है। साथ ही एलआईसी कैसा प्रदर्शन करती है इसका भी प्रभाव इस पाॅलिसी पर नहीं पड़ेगा। इस पॉलिसी में कोई भी निवेश कर सकता है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने धन रेखा पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी में कई सुविधाएं दी जा रही हैं। यह एक नॉन-लिक्विड पॉलिसी है जिसका शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से मतलब नहीं है। साथ ही एलआईसी कैसा प्रदर्शन करती है इसका भी प्रभाव इस पाॅलिसी पर नहीं पड़ेगा। इस पॉलिसी में कोई भी निवेश कर सकता है। यह पॉलिसी 20 साल, 30 साल और 40 साल के लिए ली जा सकती है। लेकिन लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन होने की वजह से आपको जितने साल का चयन करेंगे उसके आधे टाइम पीरियड तक ही भुगतान करना होगा।

New Dhan Rekha Policy Started Know About its Features