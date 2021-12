UP Weather: बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम में मिजाज

बर्फीली हवाओं के असर के कारण मौसम सर्द होने लगा है। पूर्वी उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ रही है। गलन के साथ ही कड़कड़ाती ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बर्फीली हवाओं के बीच धूप की तपिश फीकी पड़ गई है।

UP Weather Increase in Cold Wave and Icy Winds