कोरोना काल में कई ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था। स्थित ठीक होने के बाद रेलवे ने कुछ ट्रेनों का संचालन बहाल किया। इस दौरान कई लोगों ने बिना टिकट रेलवे में सफर किया। हालांकि, रेलवे ने यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की है लेकिन बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों से भी रेलवे को बड़ा मुनाफा हुआ है।

Huge Earning of Railway from Passengers who Travelled Without Ticket