इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार गंगा में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में लगभग एक हजार किलोमीटर तक गंगा किनारे बसे 27 शहरों के दूषित गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने की योजना बनाई जानी चाहिए।

Allahabad Highcourt said stop dirty water from going to Ganga