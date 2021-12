उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत लाखों पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने हेड कॉन्सटेबल से उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमांडर पीएसी के पदों पर प्रोन्नति को लेकर आदेश जारी किया है।

UP Police Promotion From Head Constable to Sub Inspecter Notice Issued