उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल 7882 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने वाला है। यह इसी महीने दिसंबर में जारी होगा। भर्ती के विज्ञापन के साथ अभ्यर्थियों में आरक्षण के नियम भी बनाए हैं।

