यूपी: कोविड मामलों में फिर आई गिरावट, दिनों बाद लखनऊ में मिले दो हजार से कम केस, लेकिन मृत्यु दर में नहीं कोई बदलाव

corona update in up - lucknow cases below 2000 after a long time. कई दिनों में बाद राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले दो हजार के नीचे पहुंचे हैं। लखनऊ में कोरोना के 1865 मामले सामने आए हैं।

लखनऊ. Corona update in up - lucknow cases below 2000 after a long time. उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नए कोविड (Coronavirus in UP) मामलों में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को यूपी में कुल 26780 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। कई दिनों में बाद राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले दो हजार के नीचे पहुंचे हैं। लखनऊ में कोरोना के 1865 मामले सामने आए हैं, लेकिन मृतकों की संख्या डराने वाला है। जिले में कोरोना से 65 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में एक दिन में कुल 353 की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 28902 लोग डिस्चार्ज हुए हैं।

लखनऊ में कम हो रहे मामले-

राजधानी लखनऊ में मामले कम होते दिख रहे हैं। बुधवार को लखनऊ में 3004 पॉजिटिव मामले आए थे। चार मई को 2407, तीन मई को 3058, दो मई को 3342 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। ऐसे में आज की संख्या कुछ राहत देने वाली खबर है। हालांकि मौतों का आंकड़ों में कोई खास कमी नहीं देखने को मिल रही है।

2,25,670 की हुई जांच-

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बुधवार को प्रदेश में 2,25,670 सैंपल्स की जांच की गई थी। अब तक प्रदेश में कुल 4,22,58,378 सैंपल्स की जांच की गई हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुल मिलाकर 1,06,65,499 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज़ दी गई है और 25,90,456 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगाई गई है। 18-45 आयु वर्ग के 68,536 लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है।