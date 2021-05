लखनऊ में डीआरडीओ कोविड अस्पताल की हुई शुरूआत, जानें कितने हैं बेड, क्या हैं सुविधाएं

DRDO covid hospital opens in lucknow avadh shilpgram by CM yogi. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ द्वारा बनाया गया पांच सौ बेड का अस्थाई कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया।

लखनऊ. DRDO covid hospital opens in lucknow avadh shilpgram by CM yogi. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ द्वारा बनाया गया पांच सौ बेड का अस्थाई कोविड (Coronavirus in UP) अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल की शुरुआत फिलहाल ढाई सौ बेड के साथ कई गई है, जिसमें 150 बेड आईसीयू 100 आईसोलेशन वार्ड के होंगे। जल्द ही बाकी 250 बेड भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लखनऊ से सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मदद से बनाए गए इस अस्पताल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कोवड अस्पताल रखा गया है। इस अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ-साथ वेंटिलेटर व ऑक्सीजन बेडों की सुविधा मौजूद है। सेना मेडिकल कोर की सहायता से यहां सुविधाएं दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में प्रतिदिन खाली बेड के आधार पर लालबाग स्थित कोविड कमांड सेंटर से मरीजों को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डीआरडीओ अस्पताल मरीजों के लिए समर्पित होगा।

ये भी पढ़ें- कोरोना के आगे डॉक्टर भी बेबस, नौकरी छोड़ने की कर रहे पेशकश, अस्पतालों से हो रहे गायब

क्या हैं सुविधाएं-

यदि सुविधाओं की बात करें तो, अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई है। डीआरडीओ यहां ऑक्सीजन कन्संट्रेटर की भी सुविधा उपलब्ध करायेगा। इस अस्पताल में मरीजों के साथ-साथ तीमारदारों की भी व्यवस्था है। उन्हें दिन में एक बार भर्ती मरीज की जानकारी दी जाएगी। सात दिन के बाद उनकी कोरोना जांच की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीआरडीओ अस्पताल में फायर सेफ्टी मेशर्स के भी समुचित प्रबंध हैं। 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। कोई भी आवश्यक्ता हो, तो राज्य सरकार खड़ी है। साथ ही एक मजिस्ट्रेट भी हर वक्त उपलब्ध रहेगा।

ये भी पढ़ें- कोरोना पीड़ित कर्मचारी को मिलेगा 28 दिन का वेतन व अवकाश

गांवों में विशेष अभियान भी शुरू-

अस्थाई कोविड अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों में विशेष अभियान के शुरू होने की जानकारी भी दी। चुनाव व मतगणना खत्म होने के बाद अनुमान है कि कोरोना अब ग्रामों में भी पैर पसारेगा। इसके लिए तैयारी हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि गांवों में संक्रमण न फैले, इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में समिति बनाई गई है। इन समितियों को थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर व जरूरी उपकरण दिए गए हैं। किसी में लक्षण पाए जाने पर समिति इनका एंटीजन टेस्ट कराएगी। जरूरत पड़ी तो आरटीपीसीआर व कम्युनिटी सेंटर बनाने व होम आइसोलेशन वाले मरीजो को मेडिकल किट पहुंचाने का काम भी किया जाएगा।