Covid Fourth Wave: आईआईटी के वैज्ञानिक का दावा, तीसरी की तरह होगी चौथी लहर, जानिए लेकिन क्यों असमंजस में विशेषज्ञ

Covid 19 New Variant : कोरोना के नए वैरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। लोगों के मन में चौथी लहर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना की चौथी लहर को लेकक स्थितियां साफ की है।

कोरोना संक्रमण की चौथी लहर को लेकर विशेषज्ञ भी असमंजस में हैं। एक ओर तो कह रहे हैं कि चौथी लहर आती है तो वह तीसरी की तरह ही होगी। मतलब, बहुत अधिक घातक नहीं होगी और जल्द खत्म हो जाएगी। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि फिलहाल चौथी लहर के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. मणींद्र अग्रवाल का कहना कि अभी तक कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका कम ही प्रतीत हो रही है। कई देशों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर कहा कि बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। देश में 90 फीसदी से अधिक लोगों में नेचुरल इम्युनिटी जनरेट हो चुकी है, जिसे अब तक वायरस बाईपास करने में सक्षम नहीं हुआ है। वैक्सीन भी क्षमता बढ़ा रही है।

