आखिर क्यों डेढ़ लाख की पिस्टल 10 हजार में, फिर भी नहीं कोई खरीदार, जानिए क्या है वजह

Arms Update: लोग असलहा लाइसेंस कराने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। लेकिन डेढ़ लाख की पिस्टल और रिवॉल्वर 10 हजार की कीमत में मिल रही लेकिन फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ रिवॉल्वर पिस्टल ही नहीं बल्कि रायफल और बंदूक भी हैं। जो पांच हजार में ही मिल रहीं।

पुराने में समय में असलहा घर की शान मानी जाती थी। एक घर में एक नहीं बल्कि रिवॉल्वर से लेकर बंदूक तक कई असलहे रहते थे। शौक मे रिवॉल्वर और बंदूक आदि खरीदा। किसी के पास उतने पैसे नहीं भी थे तो उधार लिया। लेकिन आज वही बंदूक और रिवॉल्वर कौड़ियों के भाव भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। राजधानी के आर्म्स डीलरों के शोरूम पर कोई बंदूक, कोई डबल बैरेल तो कोई रायफल लेकर चक्कर काट रहा है। बता दें कि नए नियम में खिलाड़ियों को छोड़ अन्य कोई व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता। ऐसे में जिनके पास तीसरा शस्त्र है, वे उसको औने-पौने दाम में बेच रहे हैं।

