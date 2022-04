लुटेरे तोड़ ले गए 15 हजार नींबू, पुलिस को दी तहरीर, पहली बार नींबू के बगीचों में लगा पहरा

Lemon Price Hike: प्रदेश में ही नहीं बल्कि नींबू के दामों ने देश में सबके दांत खट्टे कर रखे हैं। ऐसे में कानपुर से अजीब घटना सामने आई है। जहां लुटेरे 15 हजार नींबू तोड़ ले गए। अब नींबू की रखवाली के लिए पहली बार रखवाले रखे गए हैं।

Updated: April 13, 2022 08:09:13 am

ठेलों पर मारा-मारा फिरने वाला अदना सा नींबू इन दिनों बेशकीमती हो गया है। सेब, आम, तरबूज, खरबूजा, कीवी, अंगूर जैसे फलों ने भी कीमत के मामले में नींबू के आगे घुटने टेक दिए हैं। हाल यह है कि पहली बार नींबू के लुटेरे पैदा हो गए हैं। कानपुर के बिठूर के बाग से लुटेरों ने 15000 नींबू लूट लिए। इसके बाद रात-रात भर नींबू के बाग में लठैत पहरा दे रहे हैं। नींबू लूट की तहरीर पुलिस को दी गई है।

The robbers took away 15 thousands lemons police complaint registered