दो साल इंतजार के बाद आंसुओं संग खुला अस्थियों का लॉकर, जानिए बेटे की दर्दनाक दास्तान

Covid-19 Effect: वैसे तो कोरोना ने बहुत कुछ छीन लिया है। किसी का पूरा परिवार तो किसी का पूरा व्यापार। अब फिलाहाल कोरोना से राहत के बाद कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया कि आंखें नम हो गई। इंग्लैंड में फंसा बेटा अपनी मां को नहीं देख सका। मंगलवार को पहुंच अस्थियों को गले लगा कर मां का स्पर्श कर लिया।

पिछले दिनों कानपुर के दो बैंकों में लॉकर टूट गए। करोड़ों के जेवर गंवाने वालों की आंखें छलक पड़ीं। मंगलवार को शहर में फिर एक लॉकर खोला गया। कुछ जोड़ी आंखें छलक पड़ी लेकिन इस बार दु:ख की वजह कुछ और है। यह लॉकर बैंक में नहीं, बल्कि श्मशान में खुला। इसमें जेवरात नहीं अस्थियों की शक्ल में मातृत्व की निशानियां रखी हैं। यह लॉकर वह बेटा खोल रहा, जो दो साल से कोविड की वजह से इंग्लैंड में फंसा था।

Son Came From England After Two Years And Find Mother is Nomore