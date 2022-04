...मरने में डर लग रहा है, पर मजबूर हूं, खून से लिखा 'मेरी मां का ख्याल रखना', इतना कहकर शोहदे से परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी

Suicide In Banda: शोहदों से परेशान होकर बांदा जिले में एक नन्ही जान, जिसने अभी ठीक से दुनिया तक नहीं देखी उस छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। छात्रा का लिखा सुसाइड नोट पढ़कर या तो आप रो देंगे या तो गुस्से से लाल हो जाएंगे।

देहात कोतवाली के एक गांव में शोहदे से परेशान इंटर की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा ने खून से सुसाइड नोट लिखा, मेरी मां का ख्याल रखना, जीजा-दीदी मुझे माफ कर दो। पुलिस ने छह पन्नों में लिखे सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया। परिजनों की तहरीर पर शोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। 19 साल की युवती गांव के ही एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। रविवार देर शाम भाई ने कमरे में बंद बहन को कई आवाजें लगाईं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला।

After Molestation fed up Student Committed Suicide in Banda