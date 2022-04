क्या आप भी जानते हैं चीटियां भी होती हैं बीमार, जानिए कैसे करती हैं अपना इलाज

Ant Fallen Sick: क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियां भी बीमार पड़ सकती हैं। अगर नहीं तो, हम आपको बताते हैं कि चींटिया बीमार पड़ती हैं। बीमारी पर अपना इलाज भी खुद करती हैं। इस पर वैज्ञानिकों ने शोध करके चींटियों की बीमारी की पता लगाया है।

जिस तरह इंसान बीमार होता है, उसी तरह जानवर भी बीमार होते हैं। तमाम तरह की संक्रमित बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन इंसान और जानवर मात्र ऐसे प्राणी नहीं है जिनको संक्रमण की बीमारियां होती हैं। बल्कि संक्रामक बीमारियों का चींटियों (Ants) को भी सामना करना पड़ता है। चीटियां भी कई तरह की बीमारियों से जूझती हैं। खास बात ये है कि चीटियां बीमार होने के बाद अपना इलाज भी खुद से ही करती हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि विशेषज्ञों द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये तथ्य सामने आया।

How Ants Fallen Sick And How Cure Themselves