सीएम योगी ने सात अफसरों को दे दी अनिवार्य सेवानिवृति, डीजीपी ने इस मामले में कह दी ये बात

लखनऊ. गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने काम में लापरवाही बरतने व भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले प्रांतीय पुलिस सेवा (Provincial Police Service) के सात अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दी। सरकार के इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस फैसले को पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह (DGP OP SIngh) ने सही बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई वर्षों से उत्तर प्रदेश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रांतीय पुलिस सेवा के सात अफसरों का रिटायरमेंट फंडामेंटल रूल्स 56 के तहत किया गया है।

UP DGP OP Singh on compulsory retirement of 7 Provincial Police Service officers: It has been a policy in UP since last 2/2.5 years to take action against corruption. Under Fundamental Rules 56, we've compulsorily retired 7 Provincial Police Service (PPS) officers. pic.twitter.com/XB7nnSNKsr