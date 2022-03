योगी सरकार 2.0 में नौकरशाही और पुलिस महकमे में बदलाव, 4 आईपीएस अफसरों के तबादले, नवनीत सिकेरा भेजे गए उन्नाव, होंगे और तबादले

नई सरकार के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और पुलिस महकमे में बदलाव किया गया है। कई अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट देर रात जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में बड़े स्तर पर चार आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर के नाम शामिल हैं।

Updated: March 31, 2022 11:31:21 am

नई सरकार के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और पुलिस महकमे में बदलाव किया गया है। कई अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट देर रात जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में बड़े स्तर पर चार आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर के नाम शामिल हैं। इसमें सबसे चर्चित आईपीएस नवनीत सिकेरा को अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी उन्नाव भेजा गया है। वह वर्तमान में लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात थे। वहीं रवि जोसफ को अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता अधिष्ठान भेजा गया है। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह को डीआईजी आरटीसी चुनार पद पर तैनाती दी गई है। एन रविंद्र कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक जी.एस. ओ बनाया गया है।

Four IPS Officers Transferred in Yogi Government 2.0 see full list