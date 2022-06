वलीउल्लाह को फांसी की सजा के बाद बोले गिरीश चंद्र कहा, बचाने में लगी थी सपा

Death sentence of Waliullah : मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि गुंडे, माफिया और आतंक फैलाने वालों का समर्थन और बचाव सपा का इतिहास रहा है। "आतंकियों का समर्थन करने वाली पार्टी को क्या नाम दिया जा सकता है"।

प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस वलीउल्लाह को आतंकी घटना अंजाम देने के लिए फांसी की सुनाई गयी है, उसे बचाने के लिए सपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसमें वैसे भी कोई शक नही था कि सपा मफिया, गुंडों और आतंकियों की समर्थक पार्टी रही है।

Girish Chandra on SP after the death sentence of Waliullah