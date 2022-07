उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भारी बारिश से यूपी के 20 जिलों में बाढ़, गंगा, यमुना, सरयू खतरे के निशान तक

उत्तर प्रदेश में कई जिले भले ही सूखे की मार झेल रहे हों, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर अब प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। जिसमें उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की तेज बारिश की वजह से अब यूपी की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। अधिक बारिश के कारण हरिद्वार, नरेरा और कानपुर बंधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। जिसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही यमुना भी उफान पर है। यहां प्रतिघंटा चार सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। उधर, नेपाल और तराई इलाकों में सरयू का जलस्तर बढ़कर खतरे की निशान पर आ गया है।

मध्य प्रदेश और उत्तरखंड में हो रही तेज बारिश की वजह से अब उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में तेजी से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। गंगा, यमुना, सरयू, टोंस जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ्ने से लाखों लोग बेघर होने की कगार पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वांचल के पांच मंडल के 20 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। दूसरे प्रदेशों में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा-यमुना नदियों में जलस्तर तेजी में साथ बढ़ रहा है।

File Photo of Flood in UP