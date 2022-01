यूपी चुनाव में जिन्ना-पाकिस्तान पर बोले मुनव्वर राणा, योगी आए तो मैं पलायन कर लूंगा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार करने में जुट गई हैं। इस बीच चुनावी सीजन में जिन्ना-पाकिस्तान का मुद्दा भी खूब उठा है। इस पर अब मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, 'जनता असल मुद्दों पर गौर कर वोट डालेगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार करने में जुट गई हैं। इस बीच चुनावी सीजन में जिन्ना-पाकिस्तान का मुद्दा भी खूब उठा है। इस पर अब मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, 'जनता असल मुद्दों पर गौर कर वोट डालेगी। ये जिन्ना-पाकिस्तान से चुनावों का क्या लेना-देना है? इससे किसी भी पार्टी को कुछ हासिल नहीं होगा। पहले बैरिस्टर का नाम लिया जा रहा था, तो जिन्ना का नाम आना ही था।'

