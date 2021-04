कोरोना से ख़ौफ़ज़दा लोग, यूपी में 48 और लखनऊ में 23 कोरोनावायरस संक्रमितों की मौत

कोरोना से ख़ौफ़ज़दा लोग, यूपी में 48 और लखनऊ में 23 कोरोनावायरस संक्रमितों की मौत

Coronavirus in up : कोरोना संक्रमण की ताजा रिपोर्ट ने पिछले सभी रिकार्ड तोड़े

शनिवार को प्रदेश में 12,787 नए कोरोना संक्रमित मिले

Coronavirus in lucknow : लखनऊ नए संक्रमितों के मामले में शीर्ष स्थान पर बरकरार

लखनऊ में 24 घंटे में 4059 नए केस मिले