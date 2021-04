यूपी एक दिन में रिकॉर्ड 12,787 हुए कोरोना संक्रमित, 48 की हुई मौत, डीजीपी व स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश

- डब्ल्यूएचओ (WHO) की सराहना के बीच कोरोना (Coronavirus in UP) मामलों से हिला यूपी.

- लखनऊ (coronavirus in lucknow) में हालात सबसे ज्यादा खराब, न मिल रहे बेड न श्मशान में ही जगह.