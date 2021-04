यूपी में बना नया रिकार्ड, कोरोना वायरस संक्रमण के 8490 नए मामले, स्वास्थ्य मंत्री चिंतित

राजधानी लखनऊ में 2369 नए कोरेाना संक्रमित (COVID-19 in lucknow) मिले बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19 in UP) से 39 लोगों की मौत

लखनऊ. यूपी में पिछले साल से चल रहे कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19 in UP) ने गुरुवार को सारे रिकार्ड ध्वस्त कर दिए। अब तक एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11 सितंबर 2020 को 7103 थी। पर गुरुवार को बीते 24 घंटे की, कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट जब आई तो एक नया रिकार्ड

(UP Corona virus new record) बन गया। जांच रिपोर्ट में यूपी में 8490 और राजधानी लखनऊ में 2369 नए कोरेाना संक्रमित मिले हैं। जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 39 लोगों ने दम तोड़ दिया है।

लखनऊ में कोरोनावायरस : अंतिम संस्कार के लिए लगी लम्बी लाइनें, 12 घंटे तक करना पड़ रहा इंतजार

50 फीसद सिर्फ चार जिलों से :- यूपी में गुरुवार को मिले नए 8490 संक्रमित में से 50 फीसद सिर्फ चार जिलों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और प्रयागराज से हैं। बीते 24 घंटे में 39 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब एक्टिव केस बढ़कर 39338 हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 9,003 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल प्रदेश में 2,04,878 सैंपल की जांच की गई। अब तक 3,61,47,340 सैंपल की जांच की गई है। इसके साथ ही अब तक 66,88,260 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। 11,79,437 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री चिंतित :- उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह (Health Minister Worried) ने कहाकि, बीते 24 घंटे में आठ हजार नए संक्रमित मिले हैं। छह हजार के के मुकाबले आठ हजार नए केस मिलना चिंता की बात है। हम इसको नियंत्रित करने के प्रयास में हैं। अब एल-2 व एल-3 अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे है। इस बार कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेज है। तेजी से नए संक्रमित मिलने से जांच तथा इलाज मिलने में थोड़ा विलंब हो रहा है।

लखनऊ में गुरुवार को 2369 नए संक्रमित :- राजधानी लखनऊ में नए कोरोना संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है। लखनऊ में गुरुवार को 2369 नए संक्रमित मिले हैं। लखनऊ में गंभीर कोरोना संक्रमितों की सरकारी व निजी कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती पूरी तरह से बंद हो गई है। केजीएमयू एसजीपीजीआइ, लोहिया संस्थान, लोकबंधु अस्पताल, आरएसएम अस्पताल, मेदांता अस्पताल, एरा अस्पताल, चंदन अस्पताल समेत लखनऊ में बनाए गए 22 कोविड-19 अस्पतालों केआइसीयू व एचडीयू पूरी तरह से फुल हो गए हैं।