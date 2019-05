डूब रही केंद्र की मोदी सरकार की नैया, आरएसएस ने भी छोड़ा साथ: मायावती

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।उन्होंने ये साफ किया कि मोदी सरकार चुनाव हार रही है। इस चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार की नैया डूब रही है। आरएसएस ने भी अब भाजपा का साथ छोड़ दिया है। चुनाव में झोला उठाे स्वंयसेवक दिखाई नहीं दे रहे। सरकार द्वारा किए गए अधूरे चुनावी वादे और जनता के आंदोलन के मद्देनजर, भाजपा के स्वयंसेवकों को काम में नहीं लगाया जा रहा है और इस बात ने पीएम मोदी को परेशान कर दिया है।

BSP Chief Mayawati: PM Modi's government is losing this election, it appears that even RSS has stopped supporting them. In view of unfulfilled election promises & the public agitation, their swayamsevaks are not being seen putting in the work, it has made Shri Modi nervous. pic.twitter.com/u5EFsCITDD

Bahujan Samaj Party (BSP) Chief Mayawati: During a ban on a candidate for violating Model Code of Conduct (MCC), if they go to a public place or offer prayers at a temple & it is shown in media, it should be stopped. Election Commission should take action on it. https://t.co/5wUQ3zASSy