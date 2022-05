President Visit: राष्ट्रपति की सुरक्षा में होंगे पांच हजार सुरक्षाकर्मी, दुल्हन की तरह सज रहा परौंख

President Visit: राष्ट्रपति दो जून को कानपुर पहुंचेंगे। महामहिम रामनोथ कोविंद अपने गांव परौख जाएंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए पांच हजार सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे।

तीन जून को राष्ट्रपति के परौंख आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। इसके लिए पांच हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। वहीं, बीएसएफ व सीआईएसएफ के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। किस अफसर की ड्यूटी किस प्वाइंट पर लगाई जाएगी इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। कार्यक्रम पंडाल में प्रवेश के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे।

