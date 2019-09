मंदी को लेकर प्रियंका ने दिखाया गुस्सा, वित्त मंत्री के बयान पर किया पलटवार

लखनऊ. मंदी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के बयान पर कांग्रेस (Congress) की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में राजनीति से ऊपर उठने और भारत की जनता से सच बोलने की जरूरत है। प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी वित्त मंत्री द्वारा यह कहे जाने के बाद कि कि केंद्र सरकार (Central Government) जरूरत के मुताबिक क्षेत्रवार समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठा रही है, के बाद आई है।

Does the government accept that there is a slowdown or not? The FM needs to get over politicking about the state of our economy and come clean with the people of India. How do they plan to resolve the massive problem they have created if they aren’t even ready to acknowledge it? https://t.co/k4LxR8tYi7