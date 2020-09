सांसद रीता बहुगुणा जोशी हुई कोरोना संक्रमित, अस्पताल में भर्ती, सीएम ने दिए यह निर्देश

गुरुवार को 5000 और कोरोना (Coronavirus in UP) के मामले सामने आए, इनमें प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) का नाम भी शामिल है।

लखनऊ. यूपी में कोरोना (Coronavirus in UP) संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सितंबर के पहले तीन दिनों में 15000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। गुरुवार को कुल संक्रमितों की संख्या 240000 पार कर गई है और जिस दर से मामले सामने आ रहे हैं उससे माना जा रहा है कि शनिवार तक यह आंकड़ा ढाई लाख तक पहुंच जाएगा।गुरुवार को 5000 और कोरोना (Coronavirus in UP) के मामले सामने आए, इनमें प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) का नाम भी शामिल है। गुरुवार को सांसद को सर्दी और बुखार हुआ जिसके बाद उन्होंने अपनी कोरोना जांच करवाई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोशी से पहले लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से भाजपा सांसद कौशल किशोर व बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं यूपी सरकार के 14 मंत्री कोरोना के चपेट में आ चुके हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री व प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह भी शामिल है।

यह मंत्री में हो चुके संक्रमित-

प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। साथ ही यूपी सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। वही स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धरम सिंह सैनी, खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेंद्र तिवारी और श्रम निर्माण एवं परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष ठाकुर रघुराज सिंह कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है।

सीएम योगी गंभीर-

सीएम योगी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में प्रत्येक दशा में कोविड-19 के 1.50 लाख टेस्ट प्रतिदिन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज तथा गोरखपुर में मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन के कम से कम 48 घंटे के बैकअप की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सालयों में कम से कम 48 घंटे की ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से जनपदीय स्तर के साथ-साथ सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से भी स्वास्थ्य की निरन्तर जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए।