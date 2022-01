School Holidays in 2022 : इस साल कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, कब से होंगी गर्मी की छुट्टीयां, जानिए यहां

Published: January 03, 2022 10:35:04 am

School Holidays 2022: नया साल शुरू हो चुका है। 1 जनवरी की छुट्टी के बाद सरकारी कार्यालय और बैंक तो खुल गये हैं मगर स्कूलों में विंटर वैकेशन (Winter Vacation) चल रहे हैं और 15 जनवरी को दोबारा स्कूल खुलेंगे। इस साल पड़ने वाली छुट्टियों की बात करें तो 2022 में 24 सार्वजनिक और 29 निर्बंधित अवकाश पड़ रहे हैं। यानि कुल मिलाकर 53 दिन की छुट्टियां हैं। वहीं अगर इनमें रविवार की छुट्टियाँ जोड़ लें तो 2022 में कुल 52 रविवार पड़ रहे हैं। दोनों को मिला दें तो करीब 105 दिन हो रहे हैं, मगर 4 छुट्टियाँ रविवार को भी पड़ रही हैं, इसलिए 101 दिन तो सरकारी कार्यालय, बैंक और स्कूल बंद रहेंगे।

School holidays in 2022 schools closed more than 100 days