दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की होगी छंटनी, जबरन रिटायर किए जाएंगे 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी

Screening of Policemen Compulsary Retirement Of Police Above 50 Years- उत्तर प्रदेश के दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों (UP Police) की छंटनी शुरू होने वाली है। डीजीपी (DGP) मुख्यालय ने सभी जिलों में नकारा पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग किए जाने का निर्देश दिया है।