यूपी में कोरोना की निशुल्क सतर्कता डोज लगवाने का आज आखिरी दिन, अब देने होंगे इतने रुपए

आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 15 जुलाई से शुरू की गई फ्री सतर्कता डोज लगवाने का आज आखिरी दिन है। अब वैक्सीन लगवाने के लिए व्यस्कों को 375 रुपये खर्च करने होंगे।

उत्तर प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड की निशुल्क सतर्कता डोज (Free Precaution Dose) लगवाने का आज आखिरी दिन है। सरकार की तरफ से फ्री डोज लगाने की शुरुआत आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 15 जुलाई से शुरू की गई थी। जोकि 30 सितंबर तक लगाई जानी थी। 75 दिवसीय अमृत डोज अभियान चलाकर मुफ्त सतर्कता डोज लगाने की व्यवस्था आज यानी शुक्रवार तक है। हालांकि आगे मुफ्त में वैक्सीन लगेगी या नहीं, इसे लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को 375 रुपये खर्च करने होंगे।

Today is the last day to get free Precaution dose of Corona in UP