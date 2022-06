UP Board Result 2022: शिक्षा मंत्री ने दी रिजल्ट अपडेट, बोर्ड ने परिणाम जारी करने से पहले छात्रों को किया सतर्क

UP Board Result Update: उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट में एक बड़ा अपडेट आया है। शिक्षा मंत्री ने तारीख पर अपना बयान दिया।

उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। 47 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी। शिक्षामंत्री ने अपने बयान में कहा है कि 15 जून के बाद परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। इससे पहले यूपी बोर्ड ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर वर्ष 2022 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में बैठे छात्रों और उनके माता-पिता व अभिभावकों को जालसाजों से सावधान करने की सलाह दी थी।

