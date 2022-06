यूपी बोर्ड Result: किसको मिलेगा टैबलेट, स्मार्ट फोन, सरकार ने कर दी घोषणा

UP Board Results 2022 की घोषणा हो चुकी है। जिसमें हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों के पास होने की संख्या कहीं ज्यादा है।

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यूपी बोर्ड से सभी पास होने वाले स्टूडेंट को बधाई दी है। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखो स्टूडेंट शामिल हैं। पिछले कई बार से यूपी में लड़कियों ने लड़कों से अधिक नंबर लाकर पास हुई हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, ''हम सभी टॉप करने वाले लड़के और लड़कियों को टैबलेट और लैपटॉप देंगे। सरकार हर जिले में ऐसी लिस्ट तैयार करवा रही है जिससे हर विध्यार्थी का सम्मान हो सके।''

Deputy CM Keshav Maurya on UP Board Results with Free Smartphone and Tablet