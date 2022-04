Uttar Pradesh School: खाते में आए पैसे को डकर गए पापा, अब फटी यूनिफॉर्म में स्कूल पहुंच रहे बच्चे

Uttar Pradesh School Update: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में विभाग ने बच्चों की ड्रेस के लिए अभिभावकों के खाते में रुपए भेजे थे। अब जब स्कूल खुले तो कुछ बच्चे फटी पुरानी तो कुछ बगैर ड्रेस के ही पहुंच रहे। जब विभाग ने सवाल किया तो रुपए खर्च होने की बात कर कर विभाग और पैसों की मांग करने लगे।

परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का पैसा उनके पिता खा गए। अब स्कूल खुला तो उनके लिए यूनिफार्म खरीदने को पिता के पास फूटी कौड़ी नहीं है। लिहाजा, बच्चे पुराने या बिना ड्रेस के ही स्कूल जाने को मजबूर हैं। विभागीय अधिकारी यूनिफार्म खरीदने की अपील कर रहे हैं तो कम पैसा होने का हवाला देते हुए अभिभावक और पैसे की मांग कर रहे हैं। विभाग अनियमतता की वजह से इस बार अभिभावकों के खाते में ड्रेस के 110 रुपए दिए गए थे। जिसको अभिभावकों ने खर्च कर डाला।

UP Government School Paid Amount For Dress but Parents keep Money