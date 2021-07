मुफ्त में करा सकते हैं 59 तरह की जांच, यूपी सरकार लेकर आ रही आधुनिक सुविधाओं वाला हेल्थ एटीएम, जानें खासियत

UP Government to install health ATM in CHC PHC 59 types of checkup- स्वास्थ्य की दिशा में यूपी सरकार (UP Government) बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश के हर सीएचसी और पीएचसी में हेल्‍थ एटीएम लगाए जाएंगे। यह एटीएम अपनी तरह का खास होगा। लोग इन मशीनों के जरिये खुद अपने स्वास्थ्य की जांच कर सकेंगे