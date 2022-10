UP Weather Update: यूपी में अगले दो दिन तक झूम के बरसेंगे बदरा, जानें कब तक रहेगा मॉनसून

उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिनों तक तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश और फिर तेज बारिश होगी। इस बीच दिन-रात की इस बारिश में पिछले 24 घंटों में अब तक 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो इस बार दशहरा पर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में दिन और रात की हुई झमाझम बारिश में जहां कई जिलों में हुई रामलीला में रावण के पुतलों का वध करना मुश्किल रहा। वहीं दशहरा के बाद भी बारिश के आसार लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल यूपी में अगले दो दिनों तक तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश और फिर तेज बारिश होगी। इस बीच दिन-रात की इस बारिश में पिछले 24 घंटों में अब तक 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फसलों को अलग नुकसान हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्‍ठ वैज्ञानिक जेपी गुप्ता का कहना है कि एक सप्ताह बाद तय होगा कि मानसून विदा हुआ या नहीं। हालांकि इस बीच हो रही बारिश से महंगाई भी और बढ़ने की संभावना है।

UP Weather Update Forecast Rain for the next two days know how long monsoon will last