यहां ट्रेन के डिब्बों में पढ़ाई करते हैं छात्र, वैज्ञानिक और इंजीनियरों की लगती हैं Classes

Government School Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्कूल है, जो ट्रेन के डिब्बों में चलता है। यहां वैज्ञानिक और इंजीनियरों की एक लॉबी तैयार हो रहा है। ये स्कूल किसी पब्लिक स्कूल से कम नहीं है।

Updated: May 19, 2022 02:19:42 pm

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक ऐसा सरकारी स्कूल है, जहां बच्चे ट्रेन डिब्बों में पढ़ाई करते हैं। यहां के बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी अलग है। माने तो यहां के शिक्षकों बच्चों को नहीं बल्कि वैज्ञानिक और इंजीनियरों के पढ़ा कर रहे हैं। इस स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि देश दुनिया और ज्ञान-विज्ञान भी यहां के बच्चों को बखूबी पढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस स्कूल को ट्रेन के डिब्बों में परिवर्तित कर दिया गया। यहां की दीवारें ही बताती हैं कि बच्चों में कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासु प्रवृत्ति विकसित करने के उद्देश्य से डिस्कवरी लैब स्थापित किया जा रहा है।

