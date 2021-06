यूपी: कोरोनाकाल में राजस्व में 42 फीसद बढ़ोतरी, GST और VAT से 8272 करोड़ की आय

Uttar Pradesh Revenue increases by 42 percent in May. कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के बावजूद उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने में इस साल मई में 8,272 करोड़ रुपये आए हैं, जो बीते वर्ष मई में आए 5,820 करोड़ रुपये से 42 फीसदी अधिक है।