Weather Update: अचानक बदला यूपी का मौसम, बूंदाबांदी से गर्मी से मिली राहत

Weather Update Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश ने लोगों को काफी राहत पहुंचाई है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह बारिश हुई। बारिश के बाद वैज्ञानिकों ने मौसम को लेकर संभावनाएं जताई हैं।

उत्तर प्रदेश में आग बरसती गर्मी से राहत मिली। लखनऊ, कानपुर समेत आसपास जिलों में सुबह बदली फिर बारिश की छीटों ने मौसम का मिजाज बदल दिया। सुबह में तेज हवाओं के कारण मौसम आम दिनों से कुछ ठंडा नजर आया। सुबह करीब 4 बजे राजधानी लखनऊ के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिन इसी प्रकार का मौसम रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने 25 मई के बाद बारिश की संभावना जताई है।

Weather Update of UP After Rain Shower Temperature Down