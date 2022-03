Yogi ने बदल दिए डिप्टी CM, 18 कैबिनेट मंत्रियों समेत 52 की लिस्ट

गुरुवार को विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। हालांकि ये महज़ औपचारिकता भर ही थी जिसके बाद वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री पद की शपथ ले रहे हैं। पत्रिका आपको एकस्कूलसिव लिस्ट दिखा रहा है जिससे मालूम होगा कौन मंत्री बनेगा। किसको मिला डिप्टी सीएम का पद।

उत्तर प्रदेश में योगी आदितयनाथ की नई सरकार में डिप्टी सीएम केशव मौर्य और बृजेश पाठक को स्थान मिला है। अबकी 18 कैबिनेट मंत्रि बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल होने वाले लिस्ट

File Photo of CM yogi New Ministers list with Deputy CM Brijesh Pathak and Keshav Maurya