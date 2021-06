union minister of state for steel: अपने बयान से सुर्खियों में हैं केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते...।

मंडला। केंद्रीय की मोदी सरकार में इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते (faggan singh kulaste) अपने एक बयान के बाद सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने लोगों के लिए शराब को एक बड़ा टॉनिक बताया है, वहीं कोरोना काल में इसे जरूरत भी बताया है। इससे पहले भी कुलस्ते ऐसे ही अजीब बयान दे चुके हैं।

पहले भी दिए ऐसे अजीब बयान

केंद्र की मोदी सरकार (modi government) में इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बेतुका बयान सुर्खियों में है। उन्होंने मंडला (mandla) में शराब को लेकर बड़ा बयान दिया है। कुलस्ते का कहना है कि शराब लोगों के लिए एक बड़ा टॉनिक है और कोरोनाकाल में यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि शराब का सेवन करने वाले बहुत लोग हो गए हैं।

इससे मिलता है राजस्व

भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री कुलस्ते (Member of the Lok Sabha) ने कहा कि कोरोना में जब देश और राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ था तो सभी दुकानें और सबकुछ बंद था, इसके बाद जैसे ही दुकानें खुलीं तो लोग कैसे इसके पीछे दौड़ने लगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शराब लोगों के साथ ही सरकार के लिए भी राजस्व का बड़ा माध्यम है। इसे लेकर कई सरकारें और राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। इसलिए सरकारें अपने हिसाब से ही निर्णय लेती है, क्योंकि शराब का सेवन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है।

स्थानीय कार्यक्रमों में लिया हिस्सा

कुलस्ते (Minister of State in the Ministry of Steel) पर्यावरण दिवस के मौके पर मंडला आए थे। फग्गन सिंह ने सबसे पहले जिला अस्पताल में पौधरोपण किया। इसके बाद चाइल्ड केयर हास्पिटल का मुआयना भी किया। वे सर्किट हाउस में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भी गए। कुलस्ते जिले के सभी विकासखंड के साथ ही डिंडोरी और सिवनी जिले का भी दौरे पर गए। वहां भी क्रासिस मैनेजमेंट की बैठक में हिस्सा लिया।

महंगाई पर भी दिया था अजीब बयान

इससे पहले फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिसंबर में एक बयान दिया था। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यह बयान दिया था। जब उनसे पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार का मामला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में लोगों ने गाड़ियां खरीद ली हैं। अब बस में कोई नहीं चलता है लोग अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लोगों के पास बहुत पैसा है और उन्हें पेट्रोल-डीजल के दामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

