Silver Price 70 हजार रुपए के पार, Gold Rate में फिर से तेजी

नई दिल्ली। जहां भारतीय वायदा बाजार में चांदी की कीमत ( Silver Price Hike ) एक बार फिर से 70 हजार रुपए को क्रॉस कर गई है। वहीं दूसरी ओर विदेशी बाजार में सोना ( Gold Price in International Market ) 2000 डॉलर प्रति ओंस को पार कर गया है। जानकारों की मानें तो वॉरेन बफे ( Warren Buffet ) द्वारा बैरिक गोल्ड कॉर्प में हिस्सेदारी खरीदने की खबरों और डॉलर इंडेक्स ( US Dollar Index ) में गिरावट आने की वजह से विदेशी बाजारों में सोना और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price Today ) में तेजी देखने को मिल रही है। जिसका असर भारतीय वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में हुआ है। सुबह के करीब दो घंटों के कारोबार में सोना ( Gold Price Today ) 250 रुपए प्रति दस ग्राम तेज हुआ हैैै। जबकि चांदी की कीमत में ( Silver Price ) 1100 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सोना और चांदी के दाम कितने हो गए हैं।

विदेशी बाजारों में सोना 2000 डॉलर के पार

कॉमेक्स पर सोने के दाम एक बार फिर से 2000 डॉलर प्रति ओंस के पार चले गए हैं। मौजूदा समय में कॉमेक्स बाजार में दिसंबर अनुबंध सोना 2005 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं बात चांदी की करें तो 28 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। लंदन में सोन के दाम 1516 पाउंड प्रति ओंस और चांदी 21.16 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। यूरोपीय बाजारों में सोने के दाम बढ़कर 1675 यूरो प्रति ओंस और चांदी 23.37 यूरो प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है।

घरेलू बाजार में चांदी 70 हजार के पार

वहीं बात घरेलू बाजार में चांदी की करें तो 70 हजार रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई है। सुबह 11 बजे चांदी के दाम में 1133 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 70,288 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। जबकि आज चांदी 70,499 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची। आज सुबह 9 जब बाजार खुला तो चांदी के दाम करीब 300 रुपए की तेजी के 69445 रुपए प्रति किलोग्राम देखने को मिल देखने को मिले थे, जबकि सोमवार को चांदी कारोबार 69154 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

सोने के दाम में इजाफा

वहीं दूसरी ओर बीते कुूछ दिनों से सोने के दाम में धीरे-धीरे इजाफा देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे सोने के दाम 337 रुपए की बड़ी तेजी के साथ 53,612 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि सोने के दाम में दो घंटे के कारोबार में 53,621 रुपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंचे। सोमवार को जब कारोबार बंद हुआ था तो सोने के दाम में एक हजार रुपए से ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। जिसके बाद दाम 53,275 रुपए प्रति दस ग्राम हो गए थे। जबकि आज सुबह 9 बजे सोना करीब 150 रुपए प्रति दस ग्राम के इजाफे के साथ 53,415 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुला था।