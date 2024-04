पिता की हत्या के प्रयास में वांछित युवक गिरफ्तार, ईंट से मारती दिखी पुलिस

Submitted by:

Mathura News: मथुरा के बलदेव थानाक्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस एक युवक को कपड़े पहने बगैर जबरन गिरफ्तार करते और उसे बेरहमी से पीटते दिख रही है। वीडियो में युवक का परिवार चीखता-चिल्लाता दिख रहा है।

Youth wanted for attempting to murder father arrested in mathura