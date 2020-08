Meerut: तीन दिन तक फ्लैट में फंदे पर लटकी रही शॉपिंग मॉल में काम करने वाली युवती की लाश

मेरठ ( meerut news) पॉश कालोनी के एक फ्लैट में तलाकशुदा महिला का शव तीन दिन से फंदे पर लटका हुआ था। रविवार सुबह कालोनी के लोगों को जब फ्लैट से दुर्गंन्ध आनी शुरू हुई तो इसकी सूचना थाना परतापुर पुलिस केा दी गई। मौके पर पहुंची थाना परतापुर पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर महिला के शव को फंदे से नीचे उतारा। महिला का नाम पूजा है और वह शाप्रिक्स मॉल में काम करती थी।

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड बनवाने के दौरान टूटा लोगों के सब्र का बांध, दो पक्षों में पथराव

( crime against women in up ) थाना परतापुर क्षेत्र के ग्रीन आर्किड कालोनी के फ्लैट नंबर डब्लू-3 में पूजा अपने तीन वर्षीय बेटे के साथ किराए पर रहती थी। फ्लैट की मालिकन रेखा ने बताया कि पूजा को फ्लैट लिए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। पूजा जब नौकरी पर जाती थी तो वह अपने बेटे को साथ ले जाती थी। पिछले कई दिनों से वह परेशान चल रही थी। आसपास के लोगों से भी पूजा अधिक मतलब नहीं रखती थी।

यह भी पढ़ें: मेरठ-बुलंदशहर हाइवे पर कार-बाइक की टक्कर में बाइक सवार दाेनाें युवकों की माैत, पहचान नहीं

रक्षाबंधन पर पूजा अपने मायके गई थी। जहां पर वह अपने बेटे को छोड़ आई थी। पिछले तीन चार दिन से जब पूजा अपनी डयूटी पर नहीं जा रही थी तो मॉल से उसके मोबाइल पर संपर्क किया गया लेकिन मोबाइल फोन भी स्विच आफ आ रहा था। रविवार सुबह उसके फ्लैट से कालोनीवासियों को दुर्गन्ध उठती महसूस हुई तो इसकी जानकारी थाना पुलिस को दी गई। माैके पर सीओ और थाना पुलिस (Meerut Police ) पहुंची और फ्लैट का दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुई जहां पर एक कमरे में पूजा की लाश फंदे पर लटकी पाई गई।

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में एक ही दिन में विधायक समेत 93 संक्रमित, अधिवक्ता समेत तीन की मौत

पूजा की लाश दो थानों की सीमाओं के बीच हुए विवाद में कई घंटे तक फंदे पर लटकी रही। आलाधिकारियों के हस्ताक्षेप के बाद थाना परतापुर पुलिस और सीओ ब्रहमपुरी मौके पर पहुंचे। इस बारे में सीओ ब्रहमपुरी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि सीमा विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। महिला की लाश दो तीन दिन पुरानी लग रही है। मामला आत्महत्या ( Suicide) का प्रतीत होता है। बाकी चीजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सामने आएंगी।