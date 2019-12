बर्फीली हवाओं के आगोश में समूचा उत्तर भारत, घने कोहरे के कारण 24 ट्रेनें लेट

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) समेत उत्तर भारत के करीब सभी क्षेत्र गुरुवार को कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। पश्चिमी विक्षोभ ( Western disturbance ) के प्रभाव से उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं धूप नहीं निकलने के कारण पछुआ हवाओं ( Westerly winds ) ने सर्दी बढ़ा दी है।

इसी बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कम अंतर होने के कारण लोगों को 24 घंटे ठंड का अहसास हो रहा है।

राजधानी छाए घने कोहरे की वजह से नई दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइटें प्रभावित हो गईं हैं।

कम विजिबिलिटी ( Low visibility ) होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट ( Delhi Airport ) पर अब तक चार उड़ानें डायवर्ट कर दी गईं हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली ( New Delhi ) से संचालित होने वाली 24 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

मौसम विशेषज्ञों की मानें तो बीते 118 साल में यह दिसंबर का ऐसा दूसरा महीना है जब दिल्ली में ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ी हो।

Delhi: People take refuge at a night shelter in Lodhi Road. Minimum temperature of 3.6 °C was recorded in the national capital, on 27th December (yesterday). pic.twitter.com/TLDir8218r