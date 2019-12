CAA Protest: दिल्ली में जामा मजिस्द के बाहर प्रदर्शन, जुमे की नमाज से पहले दिल्ली-UP में अलर्ट

नई दिल्ली। देश भर में नागारिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बीच जुमे की नमाज के चलते राष्ट्रीय राजधानी ( Delhi ) में आज यानी शुक्रवार को अलर्ट जारी कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ( Delhi Police PRO MS Randhawa ) ने जानकारी देते हुए बताया कि जुमे की नमाज़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं।

पुलिस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि कुछ इलाकों में स्पेशल फोर्स को भी तैनात किया गया है। रंधावा ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखे है।

वहीं, पूर्व विधायक शोएब इकबाल ( Former MLA Shoaib Iqbal ) ने आज जामा मस्जिद पर प्रदर्शन की बात कही है। इकबाल ने कहा कि आज CAA-NRC-NPR के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि समय रहते ही प्रदर्शन खत्म भी कर लिया जाएगा। वहीं, UP पुलिस के DGP ओपी सिंह ने कहा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल में है, हम लगातार हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए है।

अभी तक कुल 21 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम किसी निर्दोष को नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन जो हिंसा में शामिल होगा उसे नही छोड़ा जाएगा।

Security tightened at #Seelampur in Delhi, drones being used for security surveillance. pic.twitter.com/fhG6FhBPl1

उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीते दिनों नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हिंसा भड़कने के बाद अब उपद्रवियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं।

हिंसाग्रस्त जगहों पर चौराहे पर लगे CCTV में उपद्रवियों की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। उपद्रवी हिंसा के दौरान इस कदर आक्रोशित थे कि उन्होंने पुलिस पर सीधे फायरिंग की।

Prakash Surya, DCP North East Delhi: Ahead of Friday prayers, adequate police force and 15 companies of paramilitary forces are deployed in the area. We conducting flag march in Seelampur, Jafrabad, Welcome and Mustafabad areas. We are appealing to people maintain peace. pic.twitter.com/33QKv7mPPT