जम्मू-कश्मीर: सीजफायर तोड़ने पर भारतीय सेना का जवाब, ​मार गिराए 3-4 पाक रेंजर्स

नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के पुंछ-राजौरी सेक्टर में फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन ( Pakistani Ceasefire Violations ) किया है।

पाक सेना ने गुरुवार रात को नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की। वहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हिमाकत का मुहंतोड़ जवाब देते हुए उसके 3 से 4 सैनिकों को मार गिराया।

आपको को बता दें कि पाकिस्तान ने सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहा है। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए।

इस दौरान जवानों ने पाक चौकिंयों को भी ध्वस्त कर दिया।

Army sources: Pakistan Army violated ceasefire along the Line of Control, last night in the Poonch-Rajouri sector. Indian Army retaliated effectively to inflict damage on Pakistan posts. 3-4 Pakistan Army soldiers also killed.