क्या भारत में कम हो रहा कोरोना मरीजों का ग्राफ? 24 घंटे में सामने आए इतने मरीज

नई दिल्ली। देश में कोविड -19 ( Coronavirus in india ) के 26,594 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या ( coronavirus s case in India ) बढ़कर 1,00,31,193 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) ने रविवार को कहा कि नए मामलों के अलावा 341 मौतें भी दर्ज हुईं है, जिससे देश में मौतों की संख्या बढ़कर 1,45,477 हो गई है। देश में रिकवरी दर 95.51 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है।

95.50 लाख से अधिक मरीज ठीक

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMR ) के मुताबिक कोविड-19 के अब तक कुल 16,11,98,195 नमूनों का परीक्षण किया गया है। वहीं शनिवार को 11,07,681 नमूनों का परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक महीने में 10 लाख मामले आने के बाद देश ने शनिवार को एक करोड़ मामलों की रिकॉर्ड संख्या पार कर ली है। इनमें से 95.50 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं।

मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम

देश में कोविड मामलों ने 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख का आंकड़ा पार किया था। बेहतर रिकवरी दर और कम मृत्यु दर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ दिनों पहले कहा था कि "किसी भी महामारी के प्रभाव को मापने का प्रमुख तरीका बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या होती है, जो भारत में बहुत कम है। देश में कोविड मामले की मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है।

भारत दुनिया में पहले नंबर पर

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, कोरोना से उबरने वाले मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है और उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है। जबकि कोविड मामलों की संख्या में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर और मौतों के मामले में अमेरिका, ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है।