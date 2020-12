दिल्ली: कृषि कानूनों के समर्थन में निकाली रैली, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को सौंपा पत्र

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( Farm Laws ) को लेकर केंद्र और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है। किसानों ने 25वें दिन भी केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध ( Protest Against Agriculture Laws ) किया। इस बीच कुछ किसान संगठन सरकार के समर्थन में उतर आए। रविवार को हिंद मजदूर किसान समिति ( Hind Mazdoor Kisan Samiti ) के बैनर तले किसानों ने मेरठ में ट्रैक्टर रैली निकाली। मेरठ से गाजियाबाद तक ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद किसानों ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ) को अपना समर्थन पत्र सौंपा। समिति के पदाधिकारियों ने कृषि बिलों को किसानों के पक्ष में बताया और सरकार से इस पर पीछे न हटने की अपील की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे।

Delhi: Members of Hind Mazdoor Kisan Samiti submitted a letter to Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, to extend their support the three farm laws. https://t.co/IZapv2v5GW pic.twitter.com/eyPpLxuAva