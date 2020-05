श्रीनगर के 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, जम्मू-कश्मीर में कुल केस 1188

श्रीनगर। कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) में रविवार को कोरोना वायरस की जांच में पांच डॉक्टरों को पॉजिटिव ( coronavirus Positive ) पाया गया। इन पांच डॉक्टरों में से तीन श्रीनगर ( Srinagar ) के श्री महाराजा हरि सिंह (एसएमएचएस) अस्पताल के ईएनटी विभाग से हैं, जबकि एक एसकेआईएमएस बेमिना के आर्थोपेडिक सर्जन और एक श्रीनगर के सरकारी डेंटल कॉलेज के दंत चिकित्सक हैं।

COVID-19 पॉजिटिव पांच डॉक्टरों में से चार ने श्रीनगर में एक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज का इलाज किया था। हालांकि रविवार को उस मरीज की मृत्यु ( Coronavirus Death ) हो गई।

कोरोना वायरस हो गया है और भी ज्यादा खतरनाक, बदल दी है अपनी पहचान और अब ये लक्षण भी शामिल

इस संबंध में चेस्ट डिजीज (सीडी) अस्पताल में पल्मोनोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. नवेद नजीर ने बताया, "पांच डॉक्टरों को कोराना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इनमें से चार चिकित्सकों ने एक 29 वर्षीय महिला का इलाज किया था जिसकी कल (रविवार) को मौत हो गई थी। इस बात की संभावना है कि इन चिकित्सकों में कोरोना का संक्रमण उस मरीज से ही पहुंचा होगा।"

Govt of Jammu & Kashmir has ordered that the lockdown guidelines issued by govt on 3rd May shall continue to remain valid in J&K till 19th May, 2020 pic.twitter.com/ZzB0ivbZoE