Coronavirus ने बदली अपनी पहचान, बोलने-चलने में परेशानी भी गंभीर लक्षण - WHO

नई दिल्ली। दुनिया भर मे कोरोना वायरस अपना कहर बरपाना जारी रखे हुए है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में अभी तक सिर्फ कफ, खांसी, बुखार को ही इसका लक्षण माना जा रहा था। हालांकि अब विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ( WHO ) ने कोरोना वायरस के एक नए लक्षण बताकर पूरी दुनिया को सचेत करने के साथ ही लोगों की चिंता बढ़ा दी है। WHO के विशेषज्ञों की मानें तो किसी व्यक्ति को बोलने में परेशानी और चलने में दिक्कत होना भी कोरोना वायरस का एक गंभीर लक्षण है।

इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने बताया कि अगर किसी शख्स को बोलने में परेशानी होने के साथ ही चलने-फिरने में दिक्‍कत हो रही है, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही डॉक्‍टर के पास ले जाना चाहिए। डब्‍ल्‍यूएचओ के मुताबिक, “कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित अधिकांश लोगों में सांस लेने में हल्‍की परेशानी देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे मरीज बिना किसी विशेष इलाज के स्वस्थ हो जाएंगे।”

It’s normal to feel fearful and anxious at this time. Talk about your feelings – it will lessen your distress.

